Verweij probeert hernia in zijn voordeel te gebruiken: ‘Kan nu lekker doortrainen’

Nu de nieuwe schaatsploeg rond is, was het interessant geweest te zien hoe kopman Koen Verweij ervoor staat. Maar het is nog even wachten op zijn eerste wedstrijd. De NK afstanden kwamen door een hernia te vroeg.

Terwijl de 1500 meter begint, legt de Noord-Hollander (30) in de catacomben van Thialf uit waarom hij niet op de startlijst van zijn favoriete afstand staat. Een hernia, half augustus vastgesteld, maakt dat het toernooi te vroeg komt. ,,Ik sta pas anderhalve week weer op het ijs. Het gaat goed, mijn rug laat veel toe, maar je moet wel voorzichtig beginnen”, zegt Verweij.



Hij weet wel hoe hij de hernia heeft opgelopen. Te veel getraind, te veel kopzorgen over de nieuw op te richten ploeg. Pas afgelopen week bleek dat het team, met IT-bedrijf Worldstream als hoofdsponsor, een topteam-licentie zou krijgen van de KNSB. Verweij voerde de gesprekken met de bond. ,,Het ging niet vanzelf. Maar het was wel belangrijk. Een sponsor wil natuurlijk zijn logo’s kunnen voeren een A-team zijn.”

In april werd duidelijk dat Verweij en zijn vriendin Jutta Leerdam Team Reggeborgh zouden verlaten. Voor toptalent Leerdam lagen de ploegen voor het oprapen, Verweij wilde opnieuw proberen een eigen formatie op te richten. ,,Maar toen Jutta in het begin van de coronaperiode met ons en coach Kosta Poltavets meetrainde, en zag hoe hij werkt, wilde ze ook bij het team komen. Toen wist ik: nu moet het echt een serieuze ploeg worden.”

Koen Verweij met zijn vriendin Jutta Leerdam.

Verweij schetste zijn ideale plaatje en sprak zijn netwerk aan. Maar uiteindelijk kwam de hoofdsponsor zelf naar hem en Leerdam toe. ,,Een fantastische sponsor. Maar we hebben meer partijen aan boord. Voor mij was het belangrijk dat ik de laatste twee seizoenen van mijn carrière met Kosta en Jan Bos kon werken. Er is echt veel tijd in gaan zitten, heel veel gesprekken, ik was er hele dagen over aan het denken. Toen het van de week allemaal rond was, viel er een last van zijn schouders, maar kwam ook de vermoeidheid. Ik heb veel te weinig rust gehad de afgelopen tijd.”

Verweij denkt dat Leerdam ook wel wat sportieve hinder heeft ondervonden van alle sores over de nieuwe ploeg. ,,Ik heb geprobeerd haar er zo veel mogelijk buiten te houden, maar het speelt vast nog een rol. Als ze hoger in haar energielevel zit, gaat ze nog harder.” Verweij zelf richt zich op het toernooi tussen kerst en oud en nieuw, waar de WK-tickets worden verdeeld. Misschien rijdt hij ter voorbereiding in november de NK allround. Hij had op zich graag dit weekeinde geschaatst. ,,Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Normaal had je hier willen pieken, ook omdat je niet zeker weet wanneer de volgende wedstrijd is. Nu kan ik lekker doortrainen en aan de basis werken.”

Uiteindelijk ligt het grote doel van Verweij pas begin 2022 in Peking. Op de Olympische Spelen wil hij voor goud gaan op de 1500 meter en de massastart. ,,Daar is dit hele project mee begonnen. Nu de ploeg rond is, kunnen we gaan bouwen en werken aan het technische traject. Dat is uiteindelijk het leukste.”

Koen Verweij.