Verweij profiteert van afzeggen Kramer en rijdt 1500 meter in Minsk

Verweij, die vorig seizoen ontbrak in het schaatspeloton, wist zich begin deze maand in Thialf niet te kwalificeren voor deelname aan de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Op de 1500 meter eindigde hij op de zesde plek. Daarmee was Verweij de eerste reserve. Door de afzegging van Kramer, vijfde in Heerenveen op de 1500 meter, kan hij in Wit-Rusland in actie komen.