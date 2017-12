Verweij zesde op massastart in Utah

Opnieuw zilver voor Leenstra op 1500 meter

1:23 Marrit Leenstra is voor de tweede keer binnen een week als tweede geëindigd tijdens een wereldbekerrace op de 1500 meter. De Friese schaatsster eindigde op de Utah Olympic Oval in Salt Lake City in een tijd van 1.52,31. Daarmee was ze iets langzamer dan vorig weekeinde in Calgary toen ze het Nederlands record op haar naam bracht met een tijd van 1.52,06.