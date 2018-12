Visser en Kleibeuker: laat Inzell maar komen

video 'Stomme fout' deert Nuis niet

29 december Heel Thialf hield tijdens de laatste buitenbocht van Kjeld Nuis op de 1500 meter de adem in. ,,Ik ook'', gaf de winnaar van de schaatsmijl bij de NK afstanden (1.44,02) ruiterlijk toe. De olympisch en wereldkampioen op de 1500 meter ging bijna onderuit, maar wist op de been te blijven en alsnog het duel met ploeggenoot Patrick Roest (tweede in 1.44,20) in zijn voordeel te beslissen.