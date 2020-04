Visser voor twee jaar naar Iko: ‘Een team waar niet alles tot in het perfecte moet’

Door Lisette van der Geest



Het voelt een beetje als terug naar haar roots, voor Esmee Visser. Schaatsen in een team waar de onderlinge sfeer van groot belang is. Waar niet de grootste middelen zijn, maar wel saamhorigheid heerst. ,,Ik denk dat ik in deze ploeg de onbevangenheid, het plezier en vertrouwen weer terug kan krijgen zoals ik dat in het jaar van de Olympische Spelen had”, zegt Visser telefonisch.

,,Erwin ten Hove is ook een goede vriend van Remmelt Eldering.” Ten Hove is samen met zijn broer Martin trainer bij Iko. Onder Elderings leiding werd Visser twee jaar geleden olympisch kampioen. ,,Erwin heeft net als Remmelt een bepaalde humor en grapjes, waarbij ik me ontspannen voel. En Martin ken ik nog van de tijd dat ik stagiair was bij team Plantina. Ik weet een beetje hoe hij is en vertrouw hem. Die ontspannen sfeer die zij uitstralen, vind ik heel fijn.”



Visser is geen schaatsdiva. Ze is ook geen prototype topsporter. Laat haar af en toe naast het sporten studeren, dan voelt ze zich fijn. In Pyeongchang bij de Winterspelen hield Eldering haar bewust een beetje afgeschermd van verwachtingen van de buitenwacht. Ze is een perfectionist - ,,ja, verschrikkelijk” -, legt zichzelf vaak hoge druk op. Extra druk van buitenaf werkt bij Visser averechts, evenals een keurslijf van het standaard topsportersleven.

,,Dit is een groep waarbij ik denk dat iedereen mij accepteert zoals ik ben. Er zitten ook mensen bij met wie ik vaker in het team gezeten heb. Jonkies, maar ook Jorien, Letitia en Jan (Ter Mors, De Jong en Blokhuijsen, red.) met al hun ervaring, waar ik nog veel van kan leren. Dat zorgt voor de balans tussen degenen die echt móéten presteren en degenen die mógen presteren.”

Volledig scherm Remmelt Eldering en pupil Esmee Visser na haar winst op de olympische vijf kilometer. Erwin ten Hove, trainer bij Iko, is een goede vriend van Eldering. © Pim Ras fotografie

Uithangbord

De afgelopen jaren maakte Visser deel uit van de profploeg van Talentned. Het team, met daarnaast Ireen Wüst binnen de gelederen, was het uithangbord voor een stichting die zich richt op talentontwikkeling in de sport. ,,We wisten ruim op tijd dat zij zouden stoppen met de profploeg, dat was altijd al hun bedoeling.”



Lange tijd leek het ideaalscenario voor Visser als volgt: een nieuwe partij vinden voor sponsoring en door met hetzelfde team. Of in ieder geval samen met Wüst, met wie ze het goed kan vinden. Totdat Wüst tijdens het laatste schaatsweekeinde van vorig seizoen bekendmaakte in de nadagen van haar carrière over te stappen naar de sprintformatie van Reggeborgh.



Visser: ,,Dat kwam voor mij rauw op mijn dak. Ik moest een soort van opnieuw beginnen, alles weer naast elkaar leggen: wat zijn dan mijn opties? Ik snap Ireens keuze volledig, zou zelf als ik tien jaar verder was geweest met mijn carrière waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan, maar het kwam wel hard bij mij binnen. Ik dacht echt: oké, en nu?”

Eigen ploeg

Het oprichten van een eigen ploeg werd besproken. ,,Maar diep van binnen wist ik eigenlijk al dat ik dit niet wilde.” Veel topschaatsers liggen vast bij andere ploegen. ,,Dan was het het team van Esmee Visser geworden, was ik de kopvrouw. Daar had ik eigenlijk niet zo’n trek in, in al die druk. In een sponsor die erin stapt en resultaten wil zien. Als ik de enige ben die op een WK een medaille kan verdienen, ligt alle druk ook op mij. Daar heb ik nu nog niet zo’n behoefte aan. En ik vind het ook niet fijn als teamgenoten denken dat ze voor mij moeten rijden.”

