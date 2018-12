Visser wint met weergaloze tijd vijf kilometer

Visser, door een verkoudheid niet eens helemaal fit, reed in de voorlaatste rit tegen de achttien jaar oudere Carien Kleibeuker. De schaatsende moeder eindigde na een mooie strijd in een tijd van 6.53,97, goed voor zilver. Carlijn Achtereekte moest genoegen nemen met brons (6.56,06).

Visser en Kleibeuker verdienden met hun NK-medaille een ticket voor de 5000 meter bij de WK afstanden in februari in Inzell. Nummer drie Achtereekte greep mis, omdat er voor dit onderdeel slechts twee startbewijzen te verdelen waren. Ook Antoinette de Jong (vierde in 6.59,87) wist zich op deze afstand niet te kwalificeren.

De Jong verzekerde zich eerder in Thialf al wel van WK-deelname aan de 1500 meter (zilver) en 3000 meter (goud). De Friezin plaatste zich eveneens voor de EK allround komende maand in Collalbo. Ireen Wüst pakte in Heerenveen dezelfde drie startbewijzen. De 5000 meter liet de vijfvoudig olympisch kampioene zondag schieten.

Visser was zaterdag na haar vierde plaats op de 3000 meter nog in tranen. Als Europees kampioene op deze afstand had ze in Inzell graag voor haar medaillekansen willen gaan. Een dag later maakte Visser haar status als olympisch kampioene op de 5000 echter volledig waar. Ze liet zich niet gek maken door een snelle opening van Kleibeuker en reed stabiel en solide naar goud. Alleen in de slotronde raakte Visser ietwat van slag, omdat ze iets te graag het baanrecord wilde pakken.