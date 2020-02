Voronina stoot Sáblíková van troon met sensationeel wereldrecord

Olympisch kampioene Esmee Visser, tegenstander van Sablikova, pakte met een tijd van 6.46,68 WK-brons. Irene Schouten eindigde met een dik persoonlijk record van 6.50,59 op de zevende plek. Uiteraard waren alle ogen gericht op het titanenduel tussen Sablikova en Visser. De titelhoudster nam vanaf de start het initiatief en begon al snel voorlangs te kruisen. De 24-jarige rijdster van TalentNED kon lange tijd in de buurt blijven van haar grote rivale, maar moest zich in de slotfase gewonnen geven. Door pure vermoeidheid viel ze ook nog vlak voor de finish. ,,Ik hecht niet veel waarde aan deze bronzen plak”, zei Visser met de medaille om haar hals. ,,Ik had gehoopt hier een stap te zetten ten opzichte van vorig jaar, maar dat is niet gelukt.”

Visser had een wereldrecord wel verwacht, maar in eerste instantie niet van Voronina. ,,Alleen het komt ook niet als een totale verrassing. Ze stond ook op het olympische podium en schaatst al langer goed. Het doet alleen pijn dat zij het doet en niet ik.”

Want ook Visser had nauwgezet naar dit toernooi toegeleefd. Met twijfels en deukjes in haar zelfvertrouwen, dat wel. ,,Ik had gehoopt op écht een uitschieter. Heb mezelf voorgelogen dat het toch goed ging. Maar ergens wist ik dat de twijfels terecht waren. En ik moet ook gewoon reëel zijn. Het gat met Sablikova en Voronina is niet voor niets groot.”