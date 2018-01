Vrouwen pakken zilver op teamsprint, mannen gediskwalificeerd

Blokhuijsen in onzekerheid over goud na tumultueuze massastart

17:04 Het is nog onzeker of Jan Blokhuijsen goud heeft veroverd op de massastart bij de EK afstanden in Kolomna. Hij kwam als eerste over de finish, maar in de officiële uitslag stond de rijder van JustLease achter Haralds Silovs. Mogelijk is er een ronde teveel gereden.