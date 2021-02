Wachten op groen licht: ‘Marathonrijders trainen nu al meer dan acht jaar om op Nederlands natuurijs te rijden’

Door Ralph Blijlevens



,,Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen’’, sprak technisch directeur Remy de Wit van de KNSB na een dag van overleg. Daarin was nog niet afgesproken wanneer en waar een eventueel Nederlands kampioenschap op natuurijs zou kunnen worden gehouden. ,,Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden’’, aldus De Wit, die blij was met alle aandacht voor het wedstrijdschaatsen op natuurijs.