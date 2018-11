Welke schaatser plaatst zich voor welke wereldbeker?

Swings en Lollobrigi­da winnen in Utrecht

22:10 De Belgische schaatser Bart Swings is de winnaar geworden van de derde marathon van dit seizoen. In Utrecht bleef hij in een massasprint Arjan Stroetinga en Sjoerd den Hertog voor. Laatstgenoemde blijft de leider in het algemeen klassement van de KPN Cup.