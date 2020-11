Wennemars haalt uit naar afhakende Ter Mors: ‘Blijkbaar beleven wij deze sport anders’

Voor de camera van de NOS bevestigde Ter Mors zich op de rest van het seizoen te richten en haar lichaam verder te sparen. ,,Dit was voor mij een trainingsweekend, dat heb ik vanaf het begin af aan ook zo gezegd”, zei Ter Mors. ,,Ik heb deze beslissing zelf gemaakt. Met deze voorsprong ga ik geen kampioen worden. Noem het maar een slimme keuze, ik heb hier al genoeg arbeid geleverd.”



Ter Mors gaf toe dat de 1500 meter haar zwaar was gevallen. ,,Ik had last van een zuurstoftekort, daar hoorde ik anderen ook over. Ik voelde me na afloop onwijs misselijk en had ook veel hoofdpijn. Nu gaat het gelukkig wel weer goed.”



Door haar nipte nederlaag op de 1500 meter, met een verschil van 0,02 seconde, hield Ter Mors in het klassement een marge op Antoinette de Jong van nog geen 3 seconden over. Dat vond ze te weinig om op de 5000 meter van start te gaan. Voor de specialiste op de 1000 en 1500 meter is de langste afstand in het vrouwenschaatsen vrijwel onbekend terrein. Ze reed er in haar succesvolle carrière slechts één, in 2013, toen ze haar enige titel op deze vierkamp veroverde.