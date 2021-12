Wereldbekerwedstrijd Calgary niet in trek bij veel Nederlandse topschaatsers

Nederland moet bij de laatste van de vier wereldbekerwedstrijden dit najaar op verschillende afstanden nog de nodige punten verdienen om het maximale aantal startplaatsen binnen te halen voor de Olympische Spelen van Beijing in februari volgend jaar. Dit geldt onder meer voor de 500 meter en 3000 meter vrouwen, en de 5000 meter en massastart bij de mannen.



,,We hebben veel, constructief overleg gevoerd met coaches over de beste routes”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Op sommige nummers kwamen we in een spagaat terecht, schaatsers willen met kerst optimaal presteren bij het olympisch kwalificatietoernooi om later op de Spelen te kunnen excelleren. Maar als we in Calgary de quota niet volmaken en een of meer startplekken verliezen, dan mis je straks misschien de kans om in Beijing aan de start te staan.”