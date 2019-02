Wereldtitel gloort voor Kodaira na zege op 500 meter

Sanneke de Neeling staat na drie afstanden als eerste Nederlandse op de achtste plaats. Ze was iets trager dan op zaterdag: 38,25 (twaalfde) tegen 38,09 (persoonlijk record).



Letitia de Jong reed de negende tijd (38,05). Daarmee was ze aanzienlijk sneller dan in haar race op zaterdag (38,45). In het klassement steeg de 25-jarige schaatsster van Team IKO naar de twaalfde plek.



Jutta Leerdam verbeterde zichzelf licht ten opzichte van haar eerste optreden in Thialf: 38,50 tegen 38,58 op zaterdag. Ze zakte in het klassement naar de dertiende plaats.