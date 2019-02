Wereldtitel sprint voor Koelizjnikov, brons voor Nuis

Kjeld Nuis heeft bij de WK sprint in Heerenveen, gewonnen door de Rus Pavel Koelizjnikov, de bronzen medaille veroverd. De Zuid-Hollandse schaatser klom dankzij een sterke 1000 meter, met ritwinst in een tijd van 1.07,80, van de vierde naar de derde plaats in het eindklassement na vier afstanden. Het zilver was voor de Japanner Tatsuya Shinhama.

Koelizjnikov reed in de laatste rit tegen Kai Verbij de tweede tijd (1.08,62). Daarmee stelde hij zijn derde wereldtitel veilig. Hij was eerder in 2015 en 2016 de beste sprinter van de wereld. De onttroonde Noor Havard Lorentzen moest met de vierde plaats genoegen nemen, op ruime afstand van Nuis.

Verbij, die op de 1000 meter de zesde tijd reed (1.08,85), belandde in het eindklassement op de vijfde plek. De wereldkampioen op de kilometer streed voor wat hij waard was, maar kon na zijn mislukte wissel een dag eerder, ook tegen Koelizjnikov op de 1000 meter, een podiumplaats uit zijn hoofd zetten. Hein Otterspeer sloot de WK in het sfeervolle Thialf af op de achtste plek.

Koelizjnikov pakte twee weken geleden bij de WK afstanden in Inzell opvallend genoeg geen individuele medailles. De 24-jarige Rus, die vanwege een dopingverleden ontbrak bij de Winterspelen vorig jaar in Zuid-Korea, had op de 500 meter (zevende) een paar misslagen en op de 1000 meter (zesde) hield hij plotseling zijn benen stil, omdat hij dacht dat hij in de verkeerde baan reed.

Koelizjnikov, die na 2016 ook wat mentale en fysieke problemen had, was na de dubbele miskleun in Zuid-Duitsland gebrand op revanche. Dankzij zijn geweldige 500 meter vandaag, waarin hij veel sneller was dan op zaterdag (34,74, derde tijd), kon hem op de laatste afstand weinig meer gebeuren. Zonder veel risico te nemen, schaatste hij naar goud.

,,Hij is gewoon te sterk op de 500 meter, voor mij in elk geval’', zei Nuis, die zijn vierde WK-medaille veroverde, maar nog wacht op sprintgoud. ,,Daarmee slaat hij grote gaten met de rest. Ik ben in elk geval blij dat ik weer het podium heb gehaald. Dat was mijn doel ook hier. Als je twee keer de 1000 meter wint in 1.07,8 heb je het gewoon goed gedaan.’’