Wie springt in ‘t gat van KPN?

Door PIm Bijl



Of Rintje Ritsma zich zorgen maakt? Nou, dat niet zozeer. ,,Het schaatsen blijft een sport waar een bedrijf veel krijgt voor weinig. Er stapt wel weer iemand in.”



Maar, voegt Ritsma er meteen aan toe, voor een mooie toekomst moet er na KPN wel een vergelijkbare partij instappen. Want de huidige successen van de Nederlandse toppers zijn grotendeels te danken aan de commerciële teams. Op de basis, het fundament, valt juist het een en ander aan te merken. ,,Ik vind het raar dat Jong Oranje is opgeheven. Voor het opleiden van nieuwe toppers is zo’n team wat mij betreft een must. Dat is de jeugdopleiding, samen met de gewesten. En die zijn afhankelijk van de bond. Schaatsen is een dure sport, ouders moeten het wel kunnen blijven ophoesten.”