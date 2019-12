Wijfje grijpt verrassend goud op 1500 meter bij NK afstanden

De 24-jarige Wijfje kwam in Thialf tot een tijd van 1.55,65. Daarmee bleef ze Wüst, die al acht keer Nederlands kampioen werd op de schaatsmijl, vier honderdsten voor. Beune werd de afgelopen twee jaar al derde op de 1500 meter op de NK afstanden, maar grijpt nu dus het goud. ,,Ik heb in mijn hele seniorencarrière nog niks gewonnen, dus het is echt heel gaaf om hier te winnen. Het ging precies zoals ik het van te voren had bedacht. Ik had dit in mijn hoofd al honderden al keren gedaan.”

De twintigjarige Joy Beune eindigde in 1.55,87 als derde en verzekerde zich net als Wijfje en Wüst van deelname aan de WK afstanden. Antoinette de Jong greep met de vierde tijd (1.56,16) net naast een ticket voor het toernooi in Salt Lake City. Ter Mors kwam met 1.57,88 niet verder dan de tiende plaats.

De top drie van de NK afstanden plaatst zich voor de WK afstanden (13-16 februari in Salt Lake City) en in principe ook voor de EK afstanden (10-12 januari in Heerenveen). De nummers twee en drie van de 1.500 meter staan laag in de zogenaamde selectievolgorde, waardoor die nog niet zeker zijn van de EK.

De 1.500 meter telt bovendien ook mee voor de kwalificatie voor het WK allround (28 februari-1 maart in Hamar). De top twee van een klassement over de 1.500 meter en de 3.000 meter van zaterdag mag naar Noorwegen. De winnaar van het NK allround (25-26 januari in Heerenveen) is de derde Nederlandse deelnemer aan dat WK.

Ter Mors niet fit

Jorien ter Mors, die zich al een paar weken allerminst topfit voelt, bleek fysiek niet in staat om de schaatsmijl tot een goed einde te brengen. De olympisch kampioene van 2014 kwam niet verder dan de tiende tijd (1.57,88). Ook Antoinette de Jong, vierde in 1.56,16, behoorde tot de verliezers.

,,Deze titel is voor mij de kers op de taart, een beloning voor al het werk dat ik heb verzet op de training”, zei Wijfje opgetogen. ,,Ik denk dat weinig mensen rekening hadden gehouden met een overwinning voor mij, ikzelf eigenlijk ook niet. Ik heb gepiekt op het juiste moment. Ik heb momenteel heel veel mensen om mij heen die vertrouwen in mij hebben. Dat extra zetje heb ik soms nodig om goed te kunnen presteren.”