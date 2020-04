Wijfje volgt voorbeeld Visser en stapt over naar Team IKO

Familie Bøkko zegt schaatsen vaarwel: na Havard stopt ook zusje Hege

26 april De Noorse schaatser Havard Bøkko nam begin maart voor eigen publiek bij de WK allround in Hamar afscheid en nu stopt ook zijn zus Hege. De 28-jarige Noorse is haar motivatie kwijt, schrijft ze in een bericht op Instagram.