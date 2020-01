Wijfje, Wüst en De Jong met overmacht naar goud op ploegenachtervolging

Namens Nederland kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje in actie. Ze reden een vrijwel vlekkeloze race, zonder grote haperingen in de aflossingen.



Bij de eerste editie van de EK afstanden in 2018 in Rusland haalden Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Wijfje het goud binnen.



Wüst, De Jong en Wijfje reden eerder dit seizoen bij de wereldbekers in Polen en Kazachstan gezamenlijk de ploegachtervolging, met twee keer zilver als resultaat.



Wüst veroverde vrijdag in Heerenveen de Europese titel op de 1500 meter. Later op de avond behaalde ze zilver op de teamsprint, als vervangster van de licht geblesseerde Jutta Leerdam. Wüst komt in de loop van zondagmiddag ook nog op de 1000 meter in actie. Wijfje verschijnt nog op het ijs voor de massastart.