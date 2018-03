WK allround gaat ongehoord spannende slotdag in

Van der Weijden: Zo afsluiten is echt geweldig

10 maart Als er één zin is om de sportcarrière van Annouk van der Weijden samen te vatten, dan is dat misschien wel: stoppen op het hoogtepunt. Op de WK allround in Amsterdam debuteerde ze, nota bene bij de laatste wedstrijd van haar loopbaan, én eindigde ze tegen eigen verwachting in als derde in het eindklassement.