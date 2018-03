Wüst alleen voor de foto naar Rijksmuseum

Schaatskoningin Ireen Wüst laat donderdagavond het galadiner in het Rijksmuseum in Amsterdam, met de Nachtwacht op de achtergrond, grotendeels aan zich voorbijgaan. ,,Ik ga wel even, maar dan een half uurtje of zo. Even mezelf in een galajurk hijsen, even langs de visagiste en hup op de foto. Maar daarna ga ik snel weer terug naar mijn hotel. Vrijdag moet ik namelijk weer het ijs op en elke titel is er één.''

De speciale avond op de bijzondere lokatie, 'Meesters van de Wereld' genoemd, wordt georganiseerd aan de vooravond van het WK allround in het Olympisch Stadion. Het WK-comité is erin geslaagd om, ter ere van de eerste wereldtitel voor Jaap Eden 125 jaar geleden in Amsterdam, ruim veertig oud-kampioenen uit binnen- en buitenland bijeen te krijgen. Het prominente gezelschap, onder wie ook Ard Schenk en Kees Verkerk, zal tevens bij de schaatsdriedaagse in de hoofdstad een rol vervullen.

,,Een historisch moment'', zegt Wüst, met elf medailles de beste olympiër ooit van Oranje, over het samenzijn bij de Nachtwacht. ,,Hoe vaak gebeurt nou zoiets? Nooit eigenlijk. Het zijn allemaal iconen van de schaatssport die bij elkaar komen. Natuurlijk wil ik daar even bij zijn. Dat kun je daarna nooit meer over doen. Ik zou het heel erg betreuren om dat te missen. Ik realiseer me eigenlijk nog niet dat ik er zelf nu ook bij hoor. Dat besef komt later wel.''

Wüst (31) had na terugkeer vorige week uit Zuid-Korea, waar ze drie olympische medailles veroverde, amper tijd om bij te komen van de Winterspelen. ,,Ik hoop dat ik een beetje hersteld ben. We zijn allemaal een beetje op, denk ik. Tussen alle festiviteiten door heb ik geprobeerd om weer een beetje in een normaal ritme te komen. Volgens mij is de vorm er nog steeds. Het publiek en de hele entourage in het Olympisch Stadion zullen mij ook veel energie geven. Mede daardoor moet ik nog tot veel in staat zijn.''

Na een 'serieuze' training op dinsdag stapte titelhoudster Wüst vandaag voor de eerste keer het vooralsnog redelijk ijs van 'De Coolste Baan van Nederland' op. ,,Het gaat een fantastisch weekeinde worden. Voor 20.000 man 's avonds bij kunstlicht schaatsen geeft echt een kick. Dat is ongeëvenaard.''

Hawaii

Na het WK allround gaat ze op vakantie. ,,Na dit weekeinde houd ik het voor gezien. We gaan daarna eerst even een paar dagen skiën en dan gaan we drie weken naar Hawaii. We wilden ver weg en nu kan het. In het verleden begon ik na de Winterspelen vrij snel weer met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Half april wordt nu eind april, heerlijk toch?''

Sportfanaat Wüst gaat niet alleen voor de zon en voor de rust samen met haar levensgezel Letitia de Jong, Nederlands kampioene sprintvierkamp, naar het paradijselijke eiland. ,,Ik kan mezelf toch niet lang koest houden. Ik ga zeker weer een beetje surfen, zoals een paar jaar geleden op Bali. De loopschoenen gaan ook gewoon mee in de koffer, maar laat mijn vriendin dat maar niet horen. Dan krijg ik meteen ruzie.''