Wüst en Kramer in actie op ploegachtervolging bij wereldbekers

Schouten en Achtereek­te grijpen tickets 5000 meter, ontgoochel­de Visser met lege handen

28 december Irene Schouten en Carlijn Achtereekte hebben in Heerenveen op de 5000 meter een startbewijs veroverd voor de WK afstanden half februari in Thialf. Schouten, Nederlands kampioene op deze afstand, reed met 6.51,45 de beste tijd. Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, finishte als tweede in 6.55,90.