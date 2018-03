Wüst geeft nog niet op in drijfnat Amsterdam

De Jong had juist in de zware omstandigheden meer willen laten zien. ,,Eigenlijk ging alleen de eerste 100 meter goed. Daarna moest ik nog 3400 meter”, doelde ze op de 500 én 3000 meter. Ze werd respectievelijk vierde en vijfde en staat na dag één derde in het klassement. ,,Ik had er graag een hardere wedstrijd van gemaakt. Juist ook om te laten zien dat we ook in zware omstandigheden kunnen schaatsen. Maar ik had geen moment het goede gevoel. De energie die in mijn lichaam zat, kwam er niet op de juiste manier uit. Daar baal ik goed van. Maar het was wel heel gaaf om hier te rijden. En er kan nog van alles gebeuren morgen. Ik heb een soort abonnement op brons, maar ik wil graag omhoog en je weet het nooit op zo’n afsluitende 5 kilometer.”