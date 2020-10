Wüst: ‘Ik word niet vrolijk van zo'n sfeertje, maar het is niet anders’

De nieuwe kopvrouw van Team Reggeborgh rijdt bij de komende NK afstanden drie races (1000, 1500 en 3000 meter) en wil later in november tevens van start gaan bij de NK allround en de NK sprint. ,,En hopelijk eind december gaat ook de WK-kwalificatie voor de rest van het seizoen door", blikte de 34-jarige Brabantse alvast vooruit.

Wüst begint aan haar achttiende NK afstanden. Ze behaalde in die reeks 38 medailles, waaronder 18 keer goud, 12 keer zilver en 8 keer brons. De coronacrisis zorgt bij haar niet voor nog wat extra motivatie. ,,Ik ben eigenlijk altijd wel gemotiveerd toch? Maar nu ook, zeker weten. We mogen heel blij zijn dat we in deze coronatijden wedstrijden kunnen rijden. Ik zal het publiek echter wel missen. Ik krijg altijd heel veel energie van de fans. Ook bij onze trainingswedstrijden mag niemand komen kijken. Zelfs Gerard van Velde mag tijdens het coachen niks zeggen en alleen met een rondebord in zijn handen staan. Ik word niet vrolijk van zo'n sfeertje, maar het is niet anders.”