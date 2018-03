Wüst jaagt op Niemann, maar er zijn meer kapers op de kust

Door Rik Spekenbrink



Komt Ireen Wüst weer een wereldtitel dichter bij Gunda Niemann? Het was de belangrijkste reden die ze vorig jaar noemde om op ook na de Olympische Spelen nog zeker twee jaar te blijven schaatsen. Die acht gouden medailles van de Duitse wil Wüst, dé allroundster van deze eeuw, evenaren of nog veel liever: voorbij gaan. Ze staat op zes titels, vanavond en morgen gaat ze in het Amsterdamse Olympisch Stadion op voor nummer zeven. Dit jaar heet haar voornaamste concurrent misschien wel niet Martina Sablikova. Zeker, de Tsjechische reed een heel behoorlijke 5 kilometer op de Spelen in Zuid-Korea, maar afgelopen jaren was ze veruit de sterkste op de langste afstand. Nu ging Esmee Visser er met het goud vandoor. Sablikova heeft het hele seizoen al last van blessures. Maar niemand zal haar op voorhand onderschatten.



Er zijn voor Wüst meer kapers op de kust. Kan Antoinette de Jong uit de schaduw treden van haar kopvrouw? De Jong hintte van de week duidelijk op een eigen route voor de toekomst, eentje zonder Wüst. Ze zou haar in hun mogelijk laatste wedstrijd als ploeggenoten graag verslaan. En wat kan Annouk van der Weijden bij haar afscheidswedstrijd? ,,Laten we ene Miho Takagi niet vergeten”, zei Wüst zelf af.



In Japan lopen ze niet warm voor een WK allround, vertelde de Nederlandse bondscoach Johan de Wit. ,,Hoe goed ik ook mijn best doe om ze enthousiast te krijgen, want ik vind het hartstikke mooi. Maar interesse voor niet-olympische nummers is er buiten Nederland amper. Jammer.”



Takagi werd vorig jaar in Hamar derde op de WK, achter Wüst en Sablikova. Dit seizoen was ze de sterkste op de middenlange afstanden, tot de Olympische Spelen, toen Jorien ter Mors (1000 meter), Wüst (1500) en Carlijn Achtereekte (3000) er met de gouden plakken vandoor gingen. Wat Takagi op het Amsterdamse buitenijs kan is ook afwachten, zeker een afsluitende 5000 meter kan een zware beproeving worden voor de kleine Japanse. ,,Maar vergis je niet: ook in Japan groeien de meeste schaatsers op in de buitenlucht. De meeste banen zijn outdoor”, zei De Wit.



Vanavond begint de WK met een 500 meter, gevolgd door de 3000 meter.