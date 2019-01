Wüst kan bij EK allround ook op 3000 meter niet tippen aan De Jong en finisht als zevende

Nuis wint eerste 1000 meter op EK sprint in baanrecord, Verbij tweede

16:00 Kjeld Nuis heeft in Collalbo een baanrecord gereden op de eerste 1.000 meter van het EK sprint in Collalbo (1.08.385). Hij snoept daarmee het baanrecord af van Kai Verbij (1.08.970). Zijn teamgenoot reed die tijd vlak daarvoor, maar dat was ‘slechts’ goed voor de tweede plek.