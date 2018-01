Wüst kan weer lachen

Volgens Wüst moet ze richting de Winterspelen, volgende maand in Zuid-Korea, nog hard werken aan wat verbeterpunten. ,,Zeker qua techniek. Vooral mijn tussenronde was niet zo goed.''



Wüst was niettemin opgelucht dat ze haar teleurstellende vierde plek op de 1000 meter had rechtgezet. ,,Ik was vrijdag woest op mezelf. Ik voelde me een prutser en schaamde me voor mijn rondetijden. Dat boze gevoel ben ik nu wel weer kwijt.''



Wüst twijfelt nog of ze morgen in Erfurt van start moet gaan op de 3000 meter. ,,Misschien kan ik die race beter volgend weekeinde rijden bij de NK allround. Qua voorbereiding op de olympische 3000 meter komt mij dat beter uit. Ik moet er nog even over nadenken.''