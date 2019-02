Wüst krabbelt weer op: ‘Ik heb stilaan meer goede dan slechte dagen’

WK afstandenIreen Wüst is bij de WK afstanden in Inzell, die donderdag van start gaan, op alle vier racedagen in actie te bewonderen. ,,Ja, ik heb het weer eens ouderwets druk,” glimlacht de vijfvoudig olympisch schaatskampioene in het besneeuwde Zuid-Duitsland.

,,Ik heb er zin in. Waarmee ik tevreden ben? Normaal gesproken, zou ik zeggen als ik wereldkampioen word. Maar we weten allemaal dat ik geen normale voorbereiding heb gehad. Zowel fysiek als mentaal is het lastig geweest.’'

Wüst heeft door het overlijden van oud-schaatsster Paulien van Deutekom (37) begin januari een zware periode achter de rug. De EK allround in Collalbo (11-12 januari) reed ze uit respect voor haar hartsvriendin. Meer dan de vierde plaats, zonder podiumplekken op de vier afstanden, zat er logischerwijs niet in.

,,Het gaat steeds beter, ik heb stilaan meer goede dan slechte dagen’', vertelt Wüst. ,,Voor mij zal het echter ook een verrassing zijn hoe ik er nu voor sta.’'

Alles of niets

Voor Wüst (32) is de 1500 meter op zondag haar belangrijkste race tijdens de vierdaagse. ,,Vooral omdat ik op die afstand de meeste kans maak op goud. Ook op de ploegachtervolging gaan we ervoor. De 3000 meter zal een alles-of-niets kwestie zijn’', zegt Wüst, die op de 1000 meter (zaterdag) een outsider is.

Wüst reed half december tijdens de vierde wereldbeker in Thialf een indrukwekkend baanrecord op de 1500 meter (1.53,30). ,,Dat was mijn beste race tot dusver dit seizoen’', concludeert de olympisch kampioene op de schaatsmijl. ,,Maar het was natuurlijk ook een beladen race voor mij.’'

Wüst reed destijds in Heerenveen in de wetenschap dat Van Deutekom niet lang meer te leven had en perste er toen speciaal voor haar een toptijd uit. Pas na het overlijden van haar geliefde maatje deelde ze het hoe en waarom van dat baanrecord met de buitenwereld.

,,Ik heb nu veel meer energie dan in Collalbo. Ik heb haar overlijden echter nog geen plaatsje kunnen geven. Dat komt later wel, na het schaatsseizoen denk ik. Het is gewoon gek nu, de herinneringen aan haar blijven terugkomen. Maandag 4 februari bijvoorbeeld, dat was haar geboortedag.’'