Wüst start op NK sprint: ‘We kunnen weer!’

video Ter Mors verovert Nederland­se titel op 1500 meter, Wüst vierde

30 oktober Jorien ter Mors heeft bij de NK afstanden in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De drievoudig olympisch schaatskampioene zegevierde in een tijd van 1.55,50 minuten. Haar tegenstander Antoinette de Jong pakte zilver met 1.55,98. Het brons was voor de onttroonde titelhoudster Melissa Wijfje (1.56,66).