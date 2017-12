Zege Verbij op 1000 meter, diskwalificatie Koelizjnikov

En dus werd het zilver van wereldkampioen sprint Kai Verbij tot een overwinning gepromoveerd. Kjeld Nuis, wereldkampioen op deze afstand, pakte door de sanctie tegen Koelizjnikov zilver met een tijd van 1.06,96. Het brons ging naar de Noor Havard Lorentzen (1.06,98). Het lag in de top dus erg dicht bij elkaar.



Thomas Krol werd zevende in 1.07,57, Pim Schipper negende in 1.07,66. Het veld bleef - net als op de andere afstanden tot dusver in Calgary - wel even verwijderd van het wereldrecord. De 1.06,42 van Shani Davis zal wellicht komend weekeinde in Salt Lake City aangevallen kunnen worden.



1000 meter mannen

1. Kai Verbij 1.06,93

2. Kjeld Nuis 1.06,96

3. Havard Lorentzen (Noo) 1.06,98

4. Vincent De Haître (Can) 1.07,30

5. Mika Poutala (Fin) 1.07,47

6. Aleksej Jesin (Rus) 1.07,50

7. Thomas Krol 1.07,57

8. Denis Joeskov (Rus) 1.07,62

9. Pim Schipper 1.07,66

Pavel Koelizjnikov (Rus) diskw 1.06,88