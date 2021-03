Zelfs van vergeten schaatsen raakt Schulting niet in paniek

Door Lisette van der Geest



Ook onbetwiste kampioenen maken weleens een fout. Een week geleden stapte Suzanne Schulting (23) thuis in Heerenveen in haar auto. Ze was trots, want: vijf minuten voor op schema. En zo reed de olympisch kampioene naar Dordrecht, voor de WK shorttrack later die week. Naar het slotstuk van haar schaatsseizoen, haar hoogtepunt, waarvoor ze zichzelf een beladen doel had gesteld. Om tien minuten voor aankomst plots te bedenken dat haar schaatsen en helm nog thuis lagen.