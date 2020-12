Zelfvertrouwen Roest groeit na baanrecord: ‘Voel me beter dan ik ooit ben geweest’

,,Ja”, zegt Roest, immer voorzichtig: ,,Dan denkt iedereen misschien wel: dat gat is groot. Maar je weet het niet. Dit geeft in ieder geval zelfvertrouwen.” Hij is in vorm, dat weet hij wel. Een week geleden schaatste hij naar het baanrecord op de 3000 meter. ,,Ik rij sneller dan ik ooit gedaan heb en ik voel me beter dan ik ooit ben geweest”, zegt hij.



Maar het vizier is gericht op later dit seizoen, op de WK afstanden. Dan moet de vorm eerst weer even afnemen, weet hij. ,,Dat kan niet zes weken zo blijven, ik kan niet ieder weekeinde 6.08 rijden, maar dan hoop ik rond de WK afstanden op mijn best te zijn.”