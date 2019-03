Zijn de limieten van de wereldrecords schaatsen bereikt?

Menselijk kunnen

Dat betekent echter niet dat we nu al bij de grens zijn aanbeland. Als we gaan kijken naar het menselijk kunnen kan er nog veel worden verbeterd, vertelt Valkenburg. ,,Kijk naar Jac Orie (schaatstrainer red.). Hij is een meester in het controleren van zijn rijders. Aan hand van fysieke testen kan hij trainingen toespitsen op het individu. Dat gebeurt lang niet overal zo goed. Individuele trainingsprogramma’s zijn nodig, zodat het lijf optimaal kan presteren onder een bepaalde trainingsbelasting.” Door trainers als Orie is het mogelijk om ook in de toekomst wereldrecords te rijden, weet Hersman. ,,Met de techniek van nu worden steeds meer parameters bekend die te beïnvloeden zijn, waardoor een schaatser steeds beter kan presteren. Vroeger werd mede door een gebrek aan communicatie deze data niet gedeeld en was de kennis veel beperkter. Zo heeft Orie diverse artikelen over testen gepubliceerd, waardoor de hele schaatswereld toegang heeft tot deze kennis. Schaatstrainers kunnen aansturen op deze data. Er wordt niet per se harder getraind dan vroeger, wel slimmer. In de toekomst zal dit alleen nog maar verbeteren.”

Weerstand

Een schaatser moet een bepaalde snelheid halen om een wereldrecord te rijden en moet daarbij een weerstand overbruggen. Die weerstand ondervindt een schaatser van het ijs en de lucht. Deze verhouding is 20/80, stelt Valkenburg. ,,Luchtweerstand is daarmee de belangrijkste variabele. Deze kan natuurlijk worden beïnvloed. Men heeft een natuurlijk voordeel bij een lage luchtdruk. Dit kun je bijvoorbeeld genereren bij een baan als Salt Lake City die op 1.288 meter hoogte is gevestigd. Alleen die mogelijkheden zijn niet eindeloos. Op een gegeven moment bereik je een punt waar de luchtdruk zo laag is dat het voor een lichaam moeilijker wordt om zuurstof op te nemen en dan gaan je prestaties zakken.” Ook met luchtcirculatie is er nog veel mogelijk. ,,Als je alleen schaatst, genereer je bijna geen luchtcirculatie. Stel je laat 80 schaatsers een rondje schaatsen en je gaat naast de baan staan, dan voel je een wind langs je heen gaan, omdat mensen in dezelfde richting schaatsen. Daarom zijn schaatsers in de laatste rit ook in het nadeel, omdat er dan geen inrijdende schaatsers de lichtcirculatie beïnvloeden. Technisch gezien is het mogelijk om met deze circulatie te spelen.”

Toekomstmuziek

Valkenburg is hoopvol over de toekomst. ,,Het einde is nog lang niet in zicht. Er zijn zoveel vlakken waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Vroeger kon men nooit dromen dat de huidige tijden ooit zouden worden geschaatst. Het tegendeel blijkt nu bewezen. Ook nu zit er nog voldoende rek in, we kunnen nog jaren vooruit. Zelfs als de marges heel klein beginnen te worden, kunnen we andere meetmethoden gaan gebruiken en in plaats van tijden in honderdsten, tijden in duizendsten klokken. De grens is nog lang niet bereikt.” Hersman is nog optimistischer: ,,Ik denk dat er überhaupt geen limieten zijn aan het behalen van wereldrecords.”