Zilveren Leerdam raakt wereldtitel 1000 meter kwijt aan Bowe

Leerdam eindigde vrijdag als vierde op de 500 meter. Ze vloog er een dag later in haar race tegen Bowe vol in, maar kwam in het laatste rondje toch tekort. De 22-jarige Westlandse, die eind december in Thialf nog haar beste seizoentijd liet noteren (1.13,42), was in de aanloop naar de WK niet helemaal topfit. Ze moest zich eind vorige maand bij de tweede wereldbeker afmelden voor de 1000 meter wegens een voetblessure.