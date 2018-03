162 verkeersovertreders geflitst in Schijndel

Lekkere luchten in de Meierij, maar niet langs de A2

20 maart BOXTEL - Per dag haalt een mens zo'n 20.000 keer adem, weten ze bij het Longfonds. Hoe smerig of schoon die lucht is, weten ze nu ook. In opdracht van het fonds heeft kennisinstituut TNO onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Nederland. ,,En op veel plekken is inademen ongezond." Maar niet in de Meierij.