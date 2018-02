51-jarige wil stelen uit winkel, personeel houdt haar tegen, politie nog 4 uur bezig met afwikkeling

UPDATE Creatieve en kleurrijke kinderoptocht in Wijbosch, uitslag bekend

18:40 WIJBOSCH - Dat het thema van carnaval 2018 in Schijndel 'Schorsbos rokt' is, werd zaterdag tijdens de kinderoptocht in Wijbosch nog eens goed duidelijk. Op een wagen met draken van carnavalsvereniging 'Tís gère of nie stond: '(G)rok on a rok'. Met een groepje jongens dat liet weten 'on the roks' te zijn.