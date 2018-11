Advies: schaf toeristenbelasting Meierijstad af

Wel of geen toeristenbelasting in Meierijstad? Het college van B en W neemt hier op dinsdag 13 november een besluit over. En in de raadsvergadering van 20 december valt de definitieve beslissing. De kans lijkt groot dat toeristen vanaf 2019 geen toeristentaks meer betalen in Meierijstad, want de werkgroep toekomst toeristenbelasting komt tot dit advies. Meierijstad moet volgens de herindelingswet de toeristenbelasting vóór 1 januari 2019 gelijktrekken.