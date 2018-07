Arie Koomen keert terug op Comedy Night in Schijndel

Eindhovenaar Max van den Burg is acteur en cabaretier. Hij was te zien als zanger Ronnie in de speelfilm New Kids Nitro. En won in 2008 de Publieksprijs op het Camaretten Festival. Martijn Oosterhuis was ook te zien in De Lama's. Hij was ook de eerste Nederlandse deelnemer aan So you think you’re funny (vierde prijs) in Edinburgh tijdens het grootste internationale stand-up comedy festival van Europa.