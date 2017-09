Auto vliegt in brand bij ongeluk in Schijndel

Liefdeslied edelhert klinkt nog niet in Het Groene Woud

16 september BOXTEL/BEST - Het bleef woensdagavond stil tijdens de eerste burlexcursie in Het Groene Woud. De edelhertmannen hielden de kaken op elkaar. Toch waren alle deelnemers na afloop in hun nopjes. Want je staat niet elke dag oog in oog met de koning van het woud.