Baby Blue komt met eigen festival in Schijndel: 'We maken feest in alle vormen'

Baby Blue stond al op Paaspop in thuisplaats Schijndel, maar ook op andere grote festivals als 7th Sunday, Festyland en de Zwarte Cross. Maar een eigen festival, dat is compleet nieuw voor gitarist Frank Spierings (Den Dungen, 24 jaar), drummer Joris van der Eerden (Schijndel, 25), bassist Bas Kok (Den Dungen, 24), zanger en gitarist Flemming Viguurs (Vught, 21) en gitarist en toetsenist Niels van Heel (Schijndel, 23). Zaterdag 23 november is het zover, dan houdt populaire coverband een eigen festival in manege Molenheide in Schijndel: Blue Fest , vanaf 14.00 uur.



,,Ja, best bijzonder hè voor een coverband?", reageert Frank Spierings. ,,Wij wilden heel graag een feestje geven", vult Joris van der Eerden aan. ,,En deze kans deed zich voor, dus die grepen we met beide handen aan." De kans werd geboden door de Event Warehouse BV, dat dat ook festivals als Paaspop en We Are Electric organiseert. Dit bedrijf uit Schijndel heeft op 16 december voor de tweede keer het hardcorefestival Ace of Spades op de rol staan in manege Molenheide. Een week later volgt dus het Blue Fest. Spierings: ,,Wij kunnen mooi gebruik maken van de apparatuur en techniek die er dan al staan."