Besluit Elde College in Schijndel leidt tot onbegrip

'Een festival als vroeger: leuk, klein en niet zo over de top'

8:57 ,,Het is knus. Aantrekkelijk, kleinschalig en niet zo commercieel". De 56-jarige Petra uit Den Bosch bezocht voor de derde keer het 1 Ander Festival in het Kloosterpark in Schijndel. ,,Het is ook leuk om mensen te kijken, het is heel gemoedelijk hier." Dat was meteen de juiste omschrijving; de gemoedelijke sfeer die er ieder jaar weer is tijdens het festival. Ook voor Gaia (47) uit Heiloo. ,,Ik ben hier voor de eerste keer, maar zo waren festivals vroeger: leuk, klein en niet zo over de top."