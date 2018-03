Bieb en gemeenteraad Schijndel zien plannen raadhuis zitten

De Schijndelse bibliotheek was al enthousiast over de verhuizing naar het oude raadhuis op de Markt van Schijndel. ,,Maar sinds we tijdelijk verhuisd zijn naar de locatie in het centrum, zijn we nóg enthousiaster", zei Gio van Creij, directeur-bestuurder van de Noordoost-Brabantse Bibliotheken deze week tegenover de politiek van Meierijstad. Zij sprak in tijdens de behandeling van het plan in de raadscommissie mens en maatschappij. De Schijndelse bieb zit sinds eind februari in een oud winkelpand aan de Hoofdstraat 90. De bibliotheek moest verhuizen uit 't Spectrum vanwege de komst van een cultuurpodium op deze plek.