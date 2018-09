Boeren Meierijstad hekelen 'nepnormen' over bodem

Wijbosch krijgt niet drie, maar zes standplaat­sen

22:22 WIJBOSCH/SINT-OEDENRODE - Wijbosch krijgt niet drie standplaatsen voor marktkooplieden, maar het dubbele aantal. Dit was de uitkomst van het debat over standplaatsen van donderdagavond in de raadscommissie economie en ruimte van Meierijstad.