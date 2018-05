Bolsius Schijndel is (bijna) klaar voor de volgende generatie

SCHIJNDEL - Na een jaar van werkzaamheden aan de nieuwbouw van Bolsius Kaarsenfabriek in Schijndel kunnen zo'n 100 werknemers terecht in het nieuwe kantoorgebouw. Een gedeelte van de oude kantoorgebouwen werd, vanwege de cultuurhistorische waarde, behouden.

Zaterdag werd het nieuwe pand officieel geopend. Directeuren Vincent Kristen en Philip Malmberg toonden zich verheugd met het nieuwe gebouw. ,,De mensen krijgen weer ruimte om te ademen. En het is weer een mijlpaal in de geschiedenis van Bolsius", aldus Kristen. ,,We moeten het bedrijf klaar krijgen voor de volgende generatie."

Alvorens de officiële opening van start ging, zorgde de Koninklijke Harmonie St. Cecilia voor een feestelijke sfeer. Onder tromgeroffel werd door beide directeuren de vlag gehesen, waarna oud-directeur Anton Kristen (88) het officiële startschot op zich m.

Renovatie

De huidige directeur noemde de opening een speciaal moment en bedankte alle medewerkers die geholpen hebben de nieuwbouw te realiseren. ,,Ze hebben allemaal een job geleverd die perfect is. Naast de bouw hebben we ook veel aandacht besteedt aan het interieur."

Volgens Kristen is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid en was er een grote renovatie nodig. ,,Maar gezien de renovatiekosten werd besloten om over te gaan tot nieuwbouw. Met de belangrijkste doelstelling het medewerkers naar de zin te maken en het gebouw is hierbij een invulling."

Ontwikkeling

De directeur zei er het volste vertrouwen in te hebben dat met de nieuwbouw weer een stap is gezet in de ontwikkeling van Bolsius. Er werden diverse bossen bloemen uitgereikt, maar bij de laatste twijfelde Kristen even. ,,Nou weet ik niet meer voor wie deze bos is. Eh... oja, pa ik heb een bosje bloemen voor jou."

De oud-directeur vond het geweldig om de opening bij te wonen. ,,Dat voelt uitstekend." En met een brede glimlach: ,,Ik ben trots op de jonge garde."