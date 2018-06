Bomen in Schijndel bezwijken na vergiftiging

Grote politiecon­tro­le in Schijndel: 72000 euro aan boetes geïnd, 15 auto's afgepakt

7:54 SCHIJNDEL - Bij een grote politiecontrole in Schijndel zijn donderdag vijftien auto's in beslag genomen en tientallen boetes uitgedeeld. De Belastingdienst was ook aanwezig en inde een bedrag van ruim 72000 euro aan openstaande boetes.