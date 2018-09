Bouwen bij geiten in Meierijstad roept veel vragen op

Meer dan twintig vragen heeft Marrik van Rozendaal voor het college van B en W in Meierijstad. De fractievoorzitter van oppositiepartij D66 verbaast zich hooglijk over het recente besluit van het college om alsnog toestemming te verlenen aan vijf bouwplannen in Schijndel, binnen een straal van twee kilometer van een geitenbedrijf. En ook voor Olland wil het college - net als in Schijndel onder strikte voorwaarden - meewerken aan het bouwen van woningen in de nabijheid van geitenbedrijven. ,,Het gemeentebestuur speelt met dit besluit met de gezondheid van inwoners", stelt Van Rozendaal. En: ,,Meierijstad begeeft zich hiermee op hellend vlak."

Van Rozendaal speelt het hoog op. Hij kaartte de kwestie ook aan bij zijn partijgenoten in de Tweede Kamer en provinciale staten. ,,Ik wil weten of dit wel kan", verduidelijkt Van Rozendaal. ,,Uitgerekend op de dag waarop het kabinet bekend maakte dat het 15 miljoen euro beschikbaar maakt als 'gebaar' aan slachtoffers van Q-koorts, vernamen wij dat het college van plan is om woningbouw mogelijk te maken in de buurt van geiten. En het staat onomstotelijk vast dat geiten Q-koorts hebben verspreid..."