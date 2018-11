Brabants ‘buuksesbal’ is niet meer

Wat de beste carnavalskrant maakt? ,,Mensen die deze krant openslaan, moeten meteen het gevoel van carnaval hebben. Het moet dus sprankelen en bruisen. Maar de krant moet ook heel informatief zijn over carnaval in je eigen dorp of stad”, antwoordt Thom Dissel (77), bestuurslid van de onlangs opgeheven stichting Krantenwisseltrofee Noord-Brabant. En Schijndelaar Dissel kan het weten, want hij is een van de oprichters van deze Krantenwisseltrofee en tot op het laatste moment bestuurslid.

Dissel regeerde in 1974 als de ‘buitenlandse’ Prins Krabber de Vierde over Krabberdonk (Den Dungen) en vond dat al die makers van de carnavalskrantjes, -buukskes en - bloaikes meer aandacht verdienden. Samen met enkele andere carnavalscoryfeeën uit Den Dungen startte hij met de Krantenwisseltrofee. ,,We trokken een cirkel van 11 kilometer en 11 meter rondom Den Dungen en die gemeenten nodigden we uit. Plaatsen als Den Bosch, Sint-Michielsgestel, Berlicum, Esch, Liempde en Schijndel gaven gehoor aan onze oproep.”