Brabantse politie pakt uit met Ferrari's en Bumper voor goed doel

VIDEO + UPDATE Man doodgescho­ten in woonwijk met spelende kinderen in Schijndel: onderzoek tot diep in de nacht

6:01 SCHIJNDEL - Bij een schietpartij aan de Aagje Dekenstraat in Schijndel is woensdagavond rond 19.15 uur een man omgekomen. Hij werd onder meer door zijn hoofd geschoten, naast een auto. Tot diep in de nacht heeft de politie sporenonderzoek gedaan.