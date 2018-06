Buba trekt veel bekijks in Schijndel

Schrik­draad redt kievit en wulp van eierroven­de vos

5 juni HEESCH/SCHIJNDEL - Schrikdraad behoedt kievit, wulp en grutto sinds kort voor uitsterven in acht aloude weidevogelgebieden in Oost-Brabant. De kwetsbare vogelpopulaties kregen te veel last van eierroof door met name de vos.