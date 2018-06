‘Bumpermania’ bij open dag van politie in Schijndel

Kinderen mochten op een politiemotor zitten of met een brandslang sluiten. Ouderen mochten schieten of bijvoorbeeld met een Ferrari meerijden. Er waren allerlei demonstraties. Voor velen was ‘social media’ politiehond Bumper in opleiding met begeleider Stephan toch dé hoofdattractie van de dag.

,,Een schat van een beest”, zegt oma Cocky Verdouw uit Den Bosch nadat ze is vereeuwigd met Bumper. ,,We volgen de hond op Facebook. De verhalen die ‘hij’ schrijft en wat hij meemaakt. Allemaal heel spannend. Denk dat er vandaag veel mensen voor Bumper komen. Het is echt druk en gezellig.”

Boeven vangen

De voorstelling van Bumper beperkt zich zaterdag tot onder een politiepaard doorlopen en vooral veel ‘mooi’ poseren. ,,We moeten keuzes maken hè”, aldus begeleider Stephan. Honderden mensen willen op de foto met de hond die deze week ‘The Best Social Award’ in de categorie dieren won. ,,Het is een gekkenhuis”, zegt Stephan. ,,Bumper is er wel een beetje klaar mee. Het is warm. Hij is moe. Hij ligt al achter in de auto. We gaan zo weg. Moeten vanavond ook nog naar de televisie bij RTL Boulevard.”