De eerste tickets voor Paaspop zijn al de deur uit

Een robotkrabje valt niet zomaar van tafel in Schijndel

23 november SCHIJNDEL - Zelf een robot maken. Het kon donderdag in de bibliotheek in Schijndel waar een technische workshop voor 8 tot en met 12 - jarigen gehouden werd. Omdat het deze week de week van de mediawijsheid is, organiseerden de bibliotheken in Meierijstad ook in Erp en Sint-Oedenrode de workshop: 'Bouw je eigen robotkrab'.